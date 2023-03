Messenger va faire son retour au sein de l’application Facebook

Toujours selon Alison, l’intégration devrait avoir lieu dans le courant de l’année : “Au cours de l'année à venir, nous mettrons au point d'autres moyens d'intégrer les fonctions de messagerie dans Facebook. En fin de compte, nous voulons qu'il soit facile et pratique pour les gens de se connecter et de partager, que ce soit dans l'application Messenger ou directement dans Facebook.”

Tom Alison profite également de cette annonce pour adresser un petit message à tous les détracteurs de Facebook : “Contrairement à ce que l'on dit, Facebook n'est ni mort ni mourant, mais bel et bien vivant et prospère avec 2 milliards d'utilisateurs actifs quotidiens. Les gens utilisent Facebook non seulement pour se connecter à leurs amis et à leur famille, mais aussi pour découvrir ce qui est le plus important pour eux et s'y engager.”