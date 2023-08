Messenger : attention, l’application ne prendra plus en charge l’envoi et la réception de SMS

Si vous êtes un utilisateur Android, et que votre messagerie par défaut pour vos SMS est Facebook Messenger, sachez qu’il faudra bientôt trouver une alternative.

En effet, l’application annonce l’abandon de cette fonctionnalité : "Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l’application à partir du 28 septembre 2023. Vous pourrez toujours envoyer et recevoir des SMS via votre réseau cellulaire et accéder à l'historique de vos messages SMS grâce à la nouvelle application de messagerie par défaut de votre téléphone."