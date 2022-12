Messe de Noël : 1200 personnes pour écouter Gabriel Ringlet et Sam Touzani sur la nécessaire tolérance à adopter envers les migrants

Aux quatre coins du pays, des messes de Noël se tiennent ce 24 décembre. Mais elles ne font plus recette. Les croyants sont de moins en moins nombreux à s’y rendre. Pourtant, à Louvain-la-Neuve, le prêtre et théologien Gabriel Ringlet est parvenu à déplacer la grande foule grâce à une célébration très particulière.

Pour la troisième représentation de ce 24 décembre, la ferme du Biéreau est soldout. Près de 400 personnes se retrouvent plongées dans le noir. Sur la scène, des ballots de paille et des musiciens, un jeu de lumières, et c’est tout.

Alors que le prêtre entame la cérémonie, il est rejoint par le comédien bruxellois Sam Touzani. Durant toute la représentation, les deux hommes vont tisser des ponts entre la migration vécue il y a plus de 2000 ans par Marie et Joseph, et celle des parents de l’acteur, arrivés en Belgique depuis le Maroc.

Le public est invité à relire les problématiques posées dans les textes chrétiens à travers le prisme des phénomènes sociétaux actuels. "Ces thématiques semblent lointaines et pourtant, elles sont proches", confie le prêtre.

Dans la salle, le public est conquis. "C’est incroyable qu’aujourd’hui encore des personnes doivent dormir dehors. La période de Noël nous fait penser que chacun a droit à un toit", remarque une spectatrice. Elle est rejointe par son époux : "La célébration de Gabriel Ringlet permet de comprendre de manière actualisée les messages des textes chrétiens. C’est de cela dont nous avons besoin. Je pense que l’Église devrait s’en souvenir. Nous venons ici en famille. Cette formule plaît à tout le monde."

Chants, humour, musiques et textes… Le cocktail détonnant semble avoir touché les personnes présentes : "C’est pour cela que l’on vient. Pour vivre un moment profond, spirituel, mais léger. Ce que l’on retrouve moins durant les messes traditionnelles."

Durant toute la journée, 1200 personnes se seront retrouvées à la ferme du Biéreau pour suivre cette messe particulière.