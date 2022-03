Messancy : faillite prononcée pour la fonderie Vulcast

Mauvaise nouvelle ce vendredi pour les 85 travailleurs de la fonderie Vulcast (anciennement Magolux) à Messancy. La faillite de l’entreprise a été prononcée ce matin devant le tribunal de l’entreprise. Peu d’informations filtrent pour le moment. D’après les syndicats, des contacts réguliers sont en cours avec les curateurs pour une éventuelle reprise par une autre entreprise. Du côté de la CSC-Luxembourg, on explique " mettre tout en œuvre avec l’aide des délégués sur place pour que le savoir-faire et les compétences des travailleurs soient valorisés et leurs droits respectés. "

Rappelons que depuis 2015, l’usine a déjà subi plusieurs restructurations.