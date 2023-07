"Message aux jeunes profs : n’hésitez pas à casser les murs !", lance Alain Maingain, chercheur et observateur de terrain en milieu scolaire

Alain Maingain défend une certaine forme d’enseignement, dans l’idée d’une vraie transmission, d’une vraie collaboration avec les jeunes. L’objectif pour cet enseignant est d’aider à mieux comprendre le monde tel qu’il va. Et surtout de le partager, de l’expliquer en convoquant différentes disciplines des sciences humaines, en croisant les spécialistes en sociologie, anthropologie, psychologie, etc. Il a participé au Pacte d’excellence.

En 1990, une expérience l’a particulièrement choqué et a marqué pour lui un tournant. On lui a demandé de prendre en charge une classe "dont les élèves ne sont pas destinés à rester ici", l’offre d’options de l’école ne correspondant pas à leur profil. Il a accepté, a décidé de travailler pendant deux ans avec cette classe, en collaboration avec Paul-Benoît de Monge. Les élèves fragiles méritent toute notre attention, ont-ils estimé. Et les élèves sont tous restés dans l’école !

Ce choc-là m’a fait comprendre qu’une école qui trie, qui élimine, est une école insupportable, qui est dans le déni de sa mission première, affirme-t-il.

"On a forgé une petite équipe, c’est la force du collectif que j’ai toujours défendu depuis. On a complètement changé notre posture d’enseignement. […] On a commencé à travailler en binôme en classe, à mettre les élèves en recherche, à leur faire exprimer la façon dont ils s’y prenaient, leurs difficultés, l’échange de leurs recettes entre eux. On a adopté la posture de l’accompagnant, du coach. Et un grand bonheur d’enseignement s’est découvert. On s’est dit : en changeant de posture, c’est bien plus facile."