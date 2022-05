Message à Eden

Tu sors de trois années de galère et d’échec, alors que ton transfert au Real était ton rêve de gosse. Sur trois saisons madrilènes, tes blessures diverses t’ont coûté 450 jours à l’infirmerie et t’ont privé de 60 matchs. Enorme ! Cette saison, ton temps de jeu en Liga était de 21% seulement, et en C1, de 7%. Une misère ! Et ta valeur a chuté de 150 millions d’Euros (au 19/12/2018, selon Transfermarkt) à seulement 16 millions. Jamais plus tu ne retrouveras l’insouciance de tes débuts au Losc et chez les Diables de Georges Leekens, c’est sûr. Mais aujourd’hui, lors de ce point presse à Tubize, on a revu de la confiance dans ton regard. Surtout ce petit côté de malice, d’ironie, ce côté facétieux qui caractérise l’Eden-qui-va-bien. Et qui nous manquait, à nous les journalistes mais surtout à tous tes fans.

"Je suis libéré, physiquement et psychologiquement. Depuis 4 semaines, je sens que je suis sur le bon chemin, je sais que tout va rentrer dans l’ordre, vous allez bientôt revoir le vrai Eden Hazard. Je dois dorénavant reprendre confiance dans mon football, dans ma technique, mes gestes, mon corps. Et retrouver le plaisir de jouer que j’avais avant".

Kylian Mbappé est resté à Paris mais Vinicius ne va pas te rendre ton flanc gauche

On ne va pas te mentir, Eden, on s’inquiète tout de même du temps de jeu que tu auras la saison prochaine avec Carlo Ancelotti. Vinicius Jr monopolisera toujours le flanc gauche, TON flanc gauche, et à droite, Marco Asencio et Rodrygo ne te feront pas de cadeau. Heureusement, la saison sera très longue à Madrid, et Kylian Mbappé est resté à Paris.

"Avec Kylian, les places auraient été encore plus chères, c’est sûr ! Mais je serais tout de même resté. Parce que je sais que maintenant la voie est libre pour revenir à mon meilleur niveau et prendre du temps de jeu. Je suis loin d’être fini".

Martinez, il est comme nous et tes fans, il rêve du vrai Eden au Qatar

Capitaine, chez nos Diables, tu vas aussi retrouver ton brassard. Ta préparation pour la prochaine saison commence maintenant, avec ces quatre matchs amicaux dans lesquels Roberto Martinez va te concocter le programme qui te convient le mieux. Tu sais, le Coach il est comme nous et comme tes fans: son rêve, c’est de revoir, au Qatar en novembre, l’artiste qui a illuminé le match contre la Russie en 2014, celui face à la Hongrie en 2016, et la victoire contre le Brésil en 2018.

J’en connais quelques-uns qui se lèchent déjà les babines de ton retour aux affaires. On les a croisés à Tubize ces jours-ci, ils s’appellent Openda, Onana, Faes, Theate, Saelemaekers, Deketelaere… Ces jeunes censés reprendre le flambeau de cette génération dorée que tu as si bien incarnée.

Mais les plus heureux, ceux à qui tu as sans doute rendu le plus le sourire, de l’espoir et de la sérénité, ils t’attendent à Madrid. Natacha, Yanis, Léo, Samy et Santi, soulagés de te voir rester dans cette ville et cette vie qu’ils aiment, heureux surtout de retrouver le sourire sur le visage de leur mari et papa.