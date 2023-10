"méson" donne un second souffle à des textiles abandonnés

"C’est pour affirmer notre singularité, souligner que nous sommes loin du modèle des grandes maisons de couture et que nous ne voulons pas non plus rejoindre le modèle polluant de la fast fashion non plus. Nous voulons nous différencier via l’upcycling afin d’éviter de jeter une partie de ces déchets textiles." explique Thaïs Ficheroulle, cofondatrice de méson. Cela représenterait chaque année 5,8 millions de tonnes rien que pour l’Union Européenne !