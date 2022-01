"Mese Mariano " et "Suor Angelica" à l’Opéra Royal de Wallonie – Liège

L’Opéra Royal de Wallonie – Liège présente du 26 janvier au 6 février "Mese Mariano" et "Suor Angelica", deux œuvres courtes composées au début du 20e siècle par Umberto Giordano et Giacomo Puccini. La direction d’orchestre est confiée à la cheffe d’orchestre ukrainienne Oksana Lyniv et la mise en scène dirigée par Lara Sansone.