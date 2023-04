"Mes trompes, mon choix" de Laurène Lévy : "Un enfant quand je veux, si je veux"

Si on vous demande de nommer des moyens de contraception, nul doute que vous évoquerez la pilule contraceptive, le préservatif ou encore l’implant. Il est d’ailleurs à noter qu’en Belgique, le moyen de contraception le plus utilisé reste la pilule.

A l’échelle du monde, selon les chiffres donnés par l’Institut national des études démographiques, on découvre que la stérilisation féminine atteint près de 30% d’utilisation.

Et si on se fie à ces résultats, on pourrait dès lors penser que ce moyen de contraception s’inscrit toujours plus dans les mœurs. Et pourtant… il suffit de demander à une personne stérilisée de raconter son parcours pour comprendre que rien n’est encore gagné.

Le livre Mes trompes, mon choix de Laurène Lévy nous plonge dans l’historique de la stérilisation contraceptive, de ses dérives comme objet d’oppression au choix éclairé en tant que moyen de contraception.