"Mes rendez-vous avec Leo", une comédie de Sophie Hyde avec un jeune Daryl McCormack tout en séduction et une étonnante Emma Thompson

Avec un décor minimal, Sophie Hyde orchestre un divertissement à la réussite maximale. On ne découvre en effet Nancy et Leo que lors de leurs moments de rencontres à l’hôtel, en huis clos. À partir de ce dispositif très théâtral, la réalisatrice réussit un vrai grand film de cinéma, s’appuyant notamment sur des dialogues d’une intelligence et d’une sensibilité rares pour approfondir toujours un peu plus la relation intime qui se crée entre ses deux protagonistes solitaires.

Dans la peau de ceux-ci, Daryl McCormack et, plus encore, Emma Thompson font des merveilles. Vu dans les séries Peaky Blinders et Bad Sisters, le premier est désarmant de naturel et de charme. Quant à la seconde, qu’on ne présente plus, elle impressionne par l’incroyable liberté avec laquelle elle accepte de se dévoiler face à la caméra.

Drôle et profond à la fois, Mes rendez-vous avec Leo est un film d’une grande modernité qui invite à dépasser l’obsession de la perfection physique imposée par notre époque pour tendre vers un meilleur épanouissement personnel. Un véritable coup de cœur qu’on vous conseille de ne pas rater !