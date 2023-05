"Mes plus beaux procès", les histoires folles du monde judiciaire dans le livre de Daniel Spreutels et Denis Goeman

Daniel Spreutels et Denis Goeman étaient les invités du 8/9 pour leur livre Mes plus beaux procès. Une plongée dans 40 ans d’affaires judiciaires et sportives qui ont marqué la Belgique.

C’est au cours d’une affaire judiciaire que Daniel Spreutels et Denis Goeman se sont rencontrés : "on a sympathisé au fil des années, et il me racontait des anecdotes assez intrigantes, amusantes, parfois dramatiques", explique Denis Goeman.

Daniel Spreuters a défendu Marcel Habran, Geneviève Lhermitte, Patricia Lefrancq, Raymond Goethals, Bernard Tapie, Michaël Schumacher et bien d’autres. Le livre est plein d’histoires folles et nous emmène dans les coulisses des clubs de foot, dans le monde des plus grands truands du milieu bruxellois, ou encore à la poursuite d’un sac rempli de dossiers importants emporté par un camion poubelle.

Mais on y suit aussi l’un des moments les plus difficiles de sa carrière : quand Geneviève Lhermitte, qui a tué ses cinq enfants avant de tenter de se suicider, lui raconte seconde par seconde tout ce qui s’est passé.

"Elle m’a raconté dans le détail le cheminement, avec chaque fois des moments d’interruption pour dire combien elle adorait ses enfants. Ça paraissait totalement incongru, totalement paradoxal, et puis au fil de l’enquête on s’est rendu compte que c’était véritablement la meilleure mère qui soit", raconte Daniel Spreutels.

Tout le paradoxe c’est qu’il est apparu qu’effectivement, c’était une dame qui a complètement perdu le contrôle alors qu’elle était la meilleure des mères.

Mes plus beaux procès, un livre passionnant au cœur des cabinets d’avocats et des salles de tribunaux.