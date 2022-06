Mes parents sont-ils bien traités en maison de repos ?

On imagine que la maltraitance est quelque chose de flagrant. Quand on pense à la maltraitance, on imagine souvent des actes physiques et volontaires comme des coups, des attouchements. Mais ces cas-là sont très rares. La majorité des maltraitances qui ont lieu en maison de repos laissent peu ou pas de traces sur le plan physique.

Comme quoi ?

La maltraitance la plus courante en maison de repos est probablement la "maltraitance institutionnelle." La vie en communauté implique des règles d’organisation, qui peuvent parfois être ressenties comme une violence. Par exemple : le lever est imposé le matin ou encore, le fait de ne pas pouvoir décider de quand on fait sa toilette. Contre ça, il n'est pas toujours évident de faire grand-chose. Mais il existe aussi d’autres petites maltraitances, qu’il est important de détecter, et contre lesquelles on peut agir :