Mes jambes gonflent avec la chaleur : c’est grave docteur ?

Remèdes de grand-mère

Pour soulager les symptômes et prévenir les aggravations, il est conseillé de s’allonger en surélevant les jambes, si possible de trois à quatre fois par jour, entre 15 et 30 minutes. On peut également doucher les jambes et les pieds à l’eau froide. Les automassages et drainages lymphatiques peuvent également être utiles.

