Mes fragiles, plongée dans l’intime de Jérôme Garcin

Le titre Mes fragiles, dit tout de la profonde affection que Jérôme Garcin porte aux siens, fragilisés à leur insu par une défaillance génétique. Mes fragiles, comme on dirait mes amours. Car il est le fils restant d’une longue lignée de fauchés avant l’âge.

Il y eut d’abord son frère jumeau Olivier, renversé mortellement, sous ses yeux, par une voiture, à l’âge de six ans et dont il racontera bien plus tard comment cette courte vie a grandi et s’est prolongée à travers lui. Puis il y eut son père, mort d’un accident de cheval à l’âge de 45 ans. Mais il y eut aussi le père de sa femme, le comédien Gérard Philipe, parti si jeune et en pleine gloire. Sur eux tous, Jérôme Garcin, a écrit : Olivier, La chute de cheval, et Le dernier hiver du Cid, de très beaux livres qui semblaient donner la réplique au destin.

Cette fois, alors que vient de décéder sa mère, délicieuse très vieille dame toujours souriante et lumineuse, suivie, six mois plus tard, en plein Covid, par son frère de 55 ans, atteint d’un handicap, et qu’il pensait pouvoir veiller encore longtemps, le voici convoqué à nouveau par le livre des morts.