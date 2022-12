Mes enfants quittent le nid : faut-il réorganiser sa maison pour se sentir mieux ?

A un moment donné, si on a besoin ou qu’on a envie de récupérer cet espace, il faut oser dire à son enfant que la situation a assez duré. On est en droit de récupérer ou de réaménager sa chambre pour en faire une vraie chambre d’amis, une chambre pour les petits-enfants, ou encore une pièce destinée à un hobby. C’est votre maison, c’est vous décidez.

Que faire si l’enfant fait la sourde oreille ?

Généralement, l’enfant dit "oui, oui, je m’en occuperai" et finalement, il ne vient jamais vider sa chambre. Dans ce cas, le plus simple est de mettre un ultimatum. Libre à vous de prendre les choses en main. On peut proposer de prendre en photo le contenu de la chambre, on envoie le tout à son enfant, par WhatsApp par exemple, et on lui demande de dire ce qu’il veut garder ou pas. Une fois fait, il ne reste plus qu’à faire le tri et à mettre en caisse ce qu’on garde.