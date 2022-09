“Meryl Streep, mystères et métamorphoses” : carrière en or pour une actrice de talent

Après quelques apparitions remarquées dans “Voyage au bout de l’enfer” (lui valant une nomination aux Oscar) et “Manhattan”, c’est “Kramer contre Kramer” en 1979 qui propulse définitivement la carrière de Meryl Streep. Elle se voit en effet récompensée de l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle alors qu’elle partage la vedette avec Dustin Hoffman, lui-même récompensé de l’Oscar du meilleur acteur. Ce sera le début d’une belle histoire d’amour avec l’Académie : l’actrice sera en effet nommée au total 21 fois pour être récompensée trois fois. Elle recevra ainsi l’Oscar de la meilleure actrice en 1983 pour “Le choix de Sophie” et en 2012 pour “La dame de fer”, biopic où elle incarnait Margaret Thatcher. Ce record de nomination s’est fait par une palette variée de prestations : comédies musicales avec “Into the woods”, drame romantique avec “Sur la route de Madison” ou thriller historique avec “Pentagone Papers”.