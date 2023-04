Merveilles du Nord : un concert autour de trois compositeurs nordiques, Gagnez deux places !

Ce jeudi 25 avril à Arsonic, Vahan Mardirossian (dir.), Alexander Chaushian (violoncelle) et l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie présentent le concert "Merveilles du Nord".

Ce concert vous présente trois compositeurs avec leur univers propre :

Le finnois Einojuhani Rautavaara, en digne successeur de Jean Sibelius, s’intéresse à la musique populaire de son pays. Passionné d’ornithologie, il utilise une bande sonore de chants d’oiseaux dans " Cantus Arcticus ", concerto pour oiseaux et orchestre.

Aulis Sallinen mélange l’héritage de la musique savante occidentale avec d’autres sources d’inspirations venant du jazz.

Carl Nielsen est l’un de plus illustres représentants de la musique symphonique venus du grand nord avec à son actif quatre opéras, six symphonies, des œuvres orchestrales et de musique de chambre.

Infos : ORCW - Merveilles du Nord - MUMONS

Le 25 avril à 20 heures, gagnez deux places !