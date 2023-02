« Merveille », coup de projecteur sur la violence intrafamiliale au Théâtre des Martyrs

Le décor imaginé par Amber Vandenhoeck recrée l’univers d’un petit appartement bruxellois. La cuisine et son plan de travail en inox sont éclairés par la lumière froide d’un néon. Une fenêtre trop étroite laisse entrevoir les lumières de la ville mais ce personnage est seul et la tension est palpable. " Merveille " prend la forme d’un huis clos sans parole. Aucun mot ne sera prononcé au fil de la représentation. L’histoire se raconte dans le jeu, dans les yeux et dans les silences de l’interprète (Amandine Laval). Un sac d’enfant est rempli à la hâte. Des regards inquiets sont jetés vers la porte du salon. Ce personnage semble asphyxié par la crainte d’éveiller la colère qui sommeille dans l’autre pièce.

" Je voulais traduire cette emprise qui nous prive de la capacité que nous avons de nous exprimer et de penser. Et qui colonise le cerveau. Pour moi ça à avoir aussi avec le silence. "

Jeanne Dandoy au micro de François Caudron