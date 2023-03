Merveille Bope Bokadi : "Je me verrais bien terminer ma carrière au Standard"

Ce samedi, le Standard recevra Zulte-Waregem dans le cadre de la 30e journée de Jupiler Pro League à 20h45. Actuels 7es suite à leur défaite 2-0 au Club de Bruges, les Liégeois espèrent pouvoir profiter de cette rencontre pour renouer avec le succès à cinq jours de la fin de la phase classique du championnat. Merveille Bope Bokadi sait que l’affrontement face à Zulte sera important. "Il faut vraiment qu’on l’emporte pour se relancer. On a déjà oublié le match contre Bruges et on pense à la suite. Notre but est désormais de gagner nos prochaines prestations. On ne pense plus au top 4. On veut assurer le top 8 et enchaîner les victoires. On verra à la fin si cela nous mène en play-offs 1 ou 2."

L’international congolais, arrivé en 2017 est ravi de sa situation. "Ça fait des années que je suis au club. Je me sens très bien ici et ma famille aussi. Mon fils et ma fille sont nés au Congo mais sont venus directement dans la région liégeoise. Ils ont grandi sur place et se sentent à l’aise. Je n’ai vraiment pas envie d’aller voir ailleurs. Si des clubs font des propositions au Standard et que toutes les parties s’y retrouvent, alors je partirais. Mais je n’en ai pas trop envie. Je veux rester ici et faire mon travail."