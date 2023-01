Merveille Bokadi avant Standard-Eupen : "Enchaîner les victoires et assurer le Top 8"

Après le cinglant revers concédé à l’Antwerp (4-1), le Standard est à nouveau sous pression avant de recevoir l’Eupen ce vendredi soir à Sclessin. Si les Rouches occupent toujours la 6e place, c’est surtout grâce au surplace de leurs concurrents. Les Liégeois doivent pourtant engranger des points s’ils veulent assurer leur participation aux Play Offs 2, l’objectif avoué du Standard.

Alors qu’ils se sont entraînés à Sclessin en raison des conditions climatiques, les joueurs du Standard ont tenté de comprendre les raisons de la déroute subie au Bosuil comme l’explique Merveille Bokadi : " Les entraînements ont été un peu compliqués après la lourde défaite concédée à l’Antwerp. Une défaite qui a fait mal car on est passé complètement à côté de notre match. Nous avons éprouvé des difficultés à entrer dans la rencontre et nous avons été dominés par des Anversois qui nous étaient supérieurs. On a vu la vidéo avec le coach, Ronny Deila, qui a pointé ce qui n’allait pas, surtout en matière de pressing et face à un adversaire qui jouait dans la profondeur. Tout le monde a pu s’exprimer et on a essayé de se motiver les uns les autres. Je pense qu’on a tiré les enseignements et que nous allons montrer un tout autre visage vendredi. La page est désormais tournée et on doit se focaliser sur les prochains matches ".

Assurer une place dans le Top 8

Alors que se profile un triptyque abordable avec des confrontations face à Eupen, au Cercle de Bruges et contre Courtrai, le Standard a l’occasion de conforter sa place dans le top 8, synonyme de Playoffs 2. Une perspective qui n’échappe pas à l’international congolais : " C’est exactement notre intention. Comme je l’ai dit, on a oublié la débâcle de l’Antwerp et on est à présent concentrés sur ce qui nous attend. On doit absolument enchaîner des victoires afin de sécuriser notre place dans le Top 8. C’est indispensable et qui sait pourquoi pas viser le Top 4 et les Play Offs 1. Le Standard n’est jamais qu’à 4 points de la 4e place, occupée par la Gantoise. Tout reste donc possible, à condition bien sûr de réaliser une belle série ".

Eupen, une équipe à prendre au sérieux

L’AS Eupen sera donc le prochain adversaire des Rouches. Les pandas, qui luttent pour leur maintien, ne se déplaceront pas à Sclessin à visière découverte. Le Standard peut donc s’attendre à affronter une équipe compacte, qui cherchera avant tout à défendre. Merveille Bokadi se méfie d’ailleurs de la formation eupenoise : " C’est une équipe qui possède des qualités et qui nous a souvent posé des problèmes par le passé. A l’aller, au mois de novembre, on avait d’ailleurs été battu au Kehrweg. Ce ne sera pas un match facile mais on n’a pas le choix. La victoire est indispensable ".