Mertens et Lukaku au centre du Mercato : fin d’idylle pour l’un, retour de flamme pour l’autre ?

Romelu Lukaku aurait dit "oui à l’Inter". La Gazzetta dello Sport en est convaincue. Selon le journal transalpin, "Big Rom" représenté par son avocat Sébastien Ledure, et non par son agent Federico Pastorello, a trouvé un accord de principe pour un retour chez les "Nerazzurri", un an après son départ pour Chelsea contre 115 millions d’euros.

Les raisons sont évidentes et connues de tous. L’avant-centre n’est pas heureux chez les Blues. En cause, l’absence de feeling avec son entraîneur Thomas Tuchel avec comme suite logique un temps de jeu famélique, des prestations irrégulières et des statistiques (15 buts, 2 assists) trop éloignés des standards d’un attaquant de cette trempe. Pour toutes ces raisons mais aussi parce que le Mondial au Qatar est à nos portes, Romelu veut redevenir "Big Rom", ce géant capable d’inscrire 30 buts et délivrer 10 passes décisives en une saison avec l’Inter !

Romelu Lukaku sait qu’il ne peut pas se permettre de vivre un deuxième "annus horribilis" d’où son envie de revenir à l’Inter. Pour ce faire, le joueur est prêt à consentir de gros efforts financiers, ce qui est rare pour un joueur de ce calibre et dans la fleur de l'âge. Lukaku est prêt à réduire son salaire de moitié.

Chez les Blues, le diable rouge gagne actuellement 12 millions d’euros (+ 3 millions de bonus) et il est prêt à revenir en Lombardie pour 7.5 millions nets par saison. Mais le temps presse, pour des raisons fiscales, le deal doit être finalisé avant le 30 juin. Cela permettrait à Lukaku et à l’Inter de bénéficier du fameux "decreto crescita", une mesure qui permet aux travailleurs étrangers de ne payer d’impôt que sur 50% des revenus à condition qu’ils restent au moins deux ans en Italie. Concrètement avec ce décret un salaire de 7.5 millions d’euros nets correspond à 11 millions d’euros bruts. Sans le décret, le salaire brut monterait à 15 millions d’euros, une somme impayable pour la direction de l’Inter qui doit aussi dégraisser. La course contre la montre a débuté. Reste à présent à convaincre la nouvelle direction de Chelsea de prêter Lukaku. On rappelle que les Blues ont dépensé 115 millions d’euros pour s’attacher ses services. Les deux parties ont prévu de se voir à la mi-juin après la Ligue des Nations.