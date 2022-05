Mertens et les doubles font briller la Belgique, les cadors intransigeants : les faits marquants de la 6e journée à Roland-Garros

Elise Mertens n'était pas la seule Belge engagée à Roland-Garros ce vendredi. Six compatriotes étaient également actifs dans le tournoi du double. La journée à bien commencé avec le succès de Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann au 2e tour du double. La paire belge s'est offert la tête de série N.5, formée par la Néerlandaise Demi Schuurs et de l'Américaine Desirae Krawczik : 7-6 (7/4), 6-4 en moins de deux heures de match (1h53).

Dans la foulée, Sander Gillé et Joran Vliegen ont confirmé qu'ils étaient dans un très bon moments de forme sur le double masculin. Après s'être payé le scalp des tenants du titre au premier tour, les deux Belges ont écarté les Australiens Luke Saville (ATP 69 en double) et Jordan Thompson (ATP 170 en double) en trois manches: 6-2, 3-6 et 6-3.