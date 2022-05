Mertens et le Napoli rêvent encore de titre après leur victoire face au Torino de Praet

Samedi après-midi, plusieurs Belges s’illustraient sur les pelouses européennes. Deux d’entre eux, Dennis Praet et Dries Mertens, étaient opposés dans la rencontre remportée par le Napoli sur le terrain du Torino, 0-1.

Naples s’est imposé, 0-1, sur la pelouse du Torino dans le cadre de la 36e journée de Serie A. Les deux clubs se sont livrés une bataille serrée jusqu’au but de Fabian Ruiz (73e), qui a offert la victoire aux visiteurs. Denis Praet pour le Torino et Dries Mertens pour Naples étaient tous les deux titulaires. Revenu de blessure le 23 avril dernier, Praet a disputé toute la rencontre pour le Toro, tandis que le jeune papa Mertens a été remplacé à la 68e minute par Piotr Zielinski. Lorenzo Insigne avait manqué un pénalty quelques minutes plus tôt (60e), mais finalement sans conséquence pour les Napolitains.

Cette victoire permet au Napoli d’encore rêver au titre. Avec 73 points, les coéquipiers de Mertens sont à 5 longueurs de l’Inter qui a déjà disputé 36 rencontres. Le Milan talonne son voisin avec 1 point de moins, mais il n’a joué que 35 matchs. Les trois équipes, qui ont d’ores et déjà scellé leur qualification en Ligue des Champions aux côtés de la Juventus, peuvent donc encore prétendre au triomphe final en Serie A. Le Torino est 10e avec 47 points.