Mermaidcore : la mode de l'été qu'on va voir partout.

Pas de panique, le "mermaidcore" n'impose pas de déambuler dans le métro avec une queue de poisson en guise de jupe ou de pantalon mais de multiplier les références aquatiques. Les coquillages (en bijoux, en motifs ou brodés) sont les véritables stars de cette esthétique en vogue et s'invitent sur les vêtements, les colliers, les bracelets de cheville et autres accessoires.

La fameuse matière filet de pêche a elle aussi fait son grand retour sur les podiums, tout comme les paillettes et les sequins tandis que les couleurs inspirées de l'océan, dont le bleu et les nuances irisées, sont omniprésentes.

Sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement TikTok, l'esthétique mermaidcore fait déjà une foule d'émules dans le monde. Plus qu'une simple tendance, c'est un véritable phénomène qui a déjà conquis maisons de luxe, créateurs et influenceurs.