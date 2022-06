Merlier sacré champion de Belgique pour la 2e fois en s’imposant à la photo-finish après une course folle

Tim Merlier a remporté pour la deuxième fois les championnats de Belgique en s’imposant de justesse au sprint devant Jordi Meeus et Jasper Philipsen au terme d’une course folle qui a vu de nombreux mouvements de course.

La course démarre fort et on retrouve un beau groupe de 14 coureurs devant après quelques tentatives d’attaque peu concluantes notamment de Victor Campenaerts. Dans ces 14, on retrouve quelques solides coureurs dont Oliver Naesen, Quinten Hermans, Brent Van Moer ou Gianni Vermeersch.

A un peu moins de 80km, le groupe est réduit à six unités et le peloton est revenu à une vingtaine de secondes. Un peloton dans lequel une chute se produit entraînant Edward Theuns, Tim Merlier et Jasper Philipsen au sol et ralentissant Tiesj Benoot. Les deux sprinteurs de chez Alpecin-Fenix et le coureur de la Jumbo Visma parviennent tout de même à rentrer dans le peloton.

Les grands noms prennent les choses en main et le peloton se réduit petit à petit. Stuyven et Lampaert tentent de dynamiter la course à 75km de l’arrivée mais ne parviennent pas à créer d’écart. Vanmarcke accélère à son tour un groupe d’une quinzaine de coureurs prend quelques mètres d’avance.

On assiste à une vraie course de mouvement avec de nombreuses tentatives d’accélération. Sep Vanmarcke tente une nouvelle fois sa chance à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée et est rejoint par un groupe de dix coureurs avec Philipsen, Serry, Vermeersch et Stuyven qui compte 1 minute d’avance à une trentaine de kilomètres de l’arrivée.

A un peu plus de 20km de l’arrivée, les deux pelotons se regroupent et avec l’apport des forces vices, l’écart baisse et retombe à 40 secondes au moment où Jasper Philipsen est victime d’un problème mécanique.

Devant Stuyven et Vanmarcke tentent de partir à deux à l’entrée du dernier tour alors que le peloton n’est plus qu’à 20 secondes. Remco Evenepoel accélère à 7km de l’arrivée alors que les deux hommes de tête sont en point de mire et revient dans la roue de Stuyven et Vanmarcke. Julian Mertens réussit à faire la jonction. A 5km de l’arrivée, Evenepoel accélère à nouveau et prend quelques mètres d’avance mais Vanmarcke parvient à ramener le reste du groupe.

L’organisation n’est pas bonne et le peloton reprend les quatre hommes sous l’impulsion des Lotto Soudal.

La victoire va se jouer au sprint et pour la deuxième fois de sa carrière, c’est Tim Merlier qui s’impose et devient champion de Belgique. Il a dû être départagé à la photo-finish avec Jordi Meeus qui prend la deuxième place. Jasper Philipsen est troisième. Arnaud De Lie était trop enfermé et n’a pu faire mieux qu’une sixième place.