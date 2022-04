Merlier s'explique après avoir roulé à contresens de la course : "J'ai pensé que tous les coureurs étaient arrivés"

L'image n'est pas passée inaperçue mercredi en fin d'après-midi : quelques minutes après la fin du Grand Prix de L'Escaut, qui a vu Alexander Kristoff s'imposer, Tim Merlier est reparti rejoindre son bus en prenant le parcours de la course à contresens.

Une décision qui aurait pu mener à un beau chaos car la course n'était pas terminée et le deuxième groupe des favoris était en train de se disputer les accessits au sprint.

Heureusement, la longue ligne droite a permis à l'ancien champion de Belgique de voir arriver la meute des coureurs. Il a pu rapidement descendre de son vélo pour le passer au dessus des barrières de protection et grimper pour se mettre à l'abri.

Le coureur Alpecin-Fenix est revenu sur ce moment de flottement après la course, en s'excusant. "J'aimerai commenter ce qu'il s'est passé après la course, à Schoten. Quand j'ai frabchi la ligne d'arrivée pour rejoindre le parking des bus, je pensais sincèrement que tous les coureurs étaient arrivés, comme en plus je n'avais pas été arrêté et qu'il n'y avait qu'un groupe derrière nous lors de la course. Je n'avais nullement l'intention de mettre qui que ce soit en danger, et je voudrais m'excuser si je l'ai fait."

La manœuvre n'a pas été appréciée par les commissaires de l'UCI. Après la course, Merlier a reçu une amende de 200 francs suisses, soit 196,48 euros, pour ne pas avoir suivi les instructions de l'organisateur ou des commissaires.