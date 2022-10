Merlier règle Cavendish et Groenewegen au Mémorial Rik Van Steenbergen et offre un dernier succès à Alpecin-Deceuninck

Tim Merlier, 29 ans, a décroché dimanche son cinquième succès de la saison en s'offrant le Mémorial Rik Van Steenbergen, sa dernière victoire sous les couleurs d'Alpecin-Deceuninck.

"C'était un final particulièrement chaotique", a commenté le champion de Belgique. "Nous savions que dans les derniers kilomètres, il y avait encore une série de virages serrés et que la dernière ligne droite était très proche de l'arrivée. J'ai été bien amené devant par mes équipiers et j'ai sauté dans la roue de Mark Cavendish, qui est parti très vite. J'ai réussi à le remonter et à le dépasser."

La course a suivi le scenario attendu, plusieurs équipes contrôlant la course en vue d'un sprint massif.

"Mon équipe n'a pas été la seule à travailler", a confirmé Merlier. "D'autres sprinteurs ont aussi pu compter sur leurs équipiers. Cette victoire est un beau remerciement pour mon équipe. Je termine une très belle période chez Alpecin-Deceuninck. Le faire avec une victoire est toujours agréable. Bien sûr, j'aurais voulu donner quelque chose en plus à mon équipe ces derniers mois, mais pour différentes raisons, cela n'a pas toujours été le cas. J'ai fait de mon mieux. À chaque fois, ça allait mal ici ou là. Je choisissais la mauvaise roue, je devais freiner car certains coureurs devant moi risquaient de tomber, ? Bref, la chance n'était pas toujours de mon côté", a conclu Merlier, qui rejoindra Soudal-Quick Step, l'équipe de Patrick Lefevere, la saison prochaine.