Mères d’exil - regards d’artistes

"Chaque jour j’imagine que je monte dans un avion et qu’au bout de quatre heures je vois ma famille et mes amis. Seules quatre heures nous séparent. Et je sais que ces quatre heures simples n'arriveront jamais. C'est la pire des souffrances. Je suis né dans un endroit où être artiste est un crime."

Ces mots, ce sont ceux de Mehdi Yarmohammadi, peintre et sculpteur. En 2016, il a quitté l’Iran pour être un artiste libre. Comme dix-neuf autres artistes de l’exposition Mères d’exil, il est membre de L’atelier des artistes en exil. Cette association unique en France propose un accompagnement adapté pour les artistes qui ont dû quitter leur pays. Le but ? Qu’ils et elles puissent continuer à exercer en tant qu’artistes.

Illustrateur, bédéiste, plasticienne, peintre, sculptrice, enseignant : chacun, chacune a son histoire, son expérience, ses raisons d’avoir fui. En étroite collaboration avec L’atelier des artistes en exil, l’asbl MNEMA-Cité Miroir a sélectionné des œuvres pour Mères d’exil.