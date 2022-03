Mercure rétrograde, ça veut dire quoi en fait ?

"Tout va mal dans votre vie ? Normal, Mercure rétrograde". Malentendu, rupture amoureuse, bug informatique… Sur Internet, ce phénomène est devenu le bouc émissaire de tous les problèmes du quotidien. Alors que signifie cette phrase que l’on voit partout sur les réseaux sociaux ? L’Internet Show vous explique.

Concrètement, cela fait référence à une illusion d’optique dans le ciel, à un certain moment de l’année : la planète Mercure ne bouge pas, mais comme d’autres planètes avancent, on a l’impression que mercure recule. Beaucoup craignent alors les retombées de ce phénomène astrologique annonciateur de chaos. Une période noire qui commencerait lorsque Mercure dévie de son axe, même si, en réalité, la planète ne bouge pas d’un pouce.

Longtemps étudié par les astrologues, depuis l’Antiquité, le phénomène s’accompagne de différents constats sur les manifestations et comportements humains pendant ces périodes. L’être humain, qui n’aime pas l’incertitude, se sent rassuré par des explications comme celle de croire en la puissance de la rétrogradation de Mercure, qui permettrait d’expliquer les embûches, les déconvenues, les galères rencontrées à certaines périodes.

Mais cette période n’est pas non plus à diaboliser. On peut par exemple en profiter pour prendre du temps pour soi, comme le conseille Shana Lyès, aka Astrolya. Sur son compte Instagram, Shana livre de nombreux posts ayant pour vocation de se (re) découvrir au travers des astres. Et le dernier en date n’est autre qu’un petit guide de survie en période de Mercure rétrograde. La prochaine fois, c’est à partir du 10 mai 2022, prenez donc vos précautions !

