Mercredi variable et plus sec avant le retour de la pluie et du vent jeudi

Vendredi, à l’arrière du front perturbé, le temps sera plus calme. Le vent sera plus faible et le ciel variable alternant entre des nuages et des éclaircies. Quelques gouttes de pluie seront encore possibles très localement.

Samedi, le temps sera sec. Par endroits les éclaircies seront belles et généreuses mais sous un mercure qui sera plus frais entre 6 et 11 °C.

Une nouvelle perturbation apportera des averses qui arriveront vers la mi-journée et influenceront notre temps l’après-midi. Il fera froid le matin entre -1 et +3 °C tandis que les maxima se situeront entre 3 et 8 °C.

Il faudra surveiller l’évolution de ces précipitations puisqu’en arrivant sur les hauteurs en fin de journée, ces averses pourront prendre un caractère hivernal. Les premiers flocons de la saison seront peut-être pour ce dimanche.