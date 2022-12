"Mercredi", la série gothique qui cartonne, consacrée à la fille de la famille Adams

Dans les ingrédients du succès de "Mercredi", on retrouve aussi l’esthétique gothique, mais dans une version quelque peu différente du mouvement né à la fin des années 70. "C’est de la réappropriation", reconnaît Ingrid Van Langhendonck, rédactrice en chef du Magazine SoSoir. "Le gothique était vraiment un mouvement de contestation sociale, là on est dans quelque chose de beaucoup plus léché, de beaucoup plus chic."

"Tout ce qui est sombre est dans l’air du temps. La société est un peu morose pour l’instant… Et puis en même temps il y a ce petit brin de magie, de surréaliste, de surnaturel qui ouvre des portes. La raison pour laquelle les gens se sont autant entichés de Mercredi est liée à cela."