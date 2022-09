Mercredi frais mais moins agité

Vendredi, quelques gouttes encore possibles faiblement sur l’est en matinée mais ce sont les éclaircies qui devraient finir par s’imposer au fil des heures. Les températures se radoucissent avec 13 à 17°C.

Après cette fin de semaine plus calme, la météo reprendra un aspect très automnal samedi avec à la fois le retour du vent et de fortes pluies. On attend des rafales de 60 km/h. Par contre, les températures resteront dans une belle douceur : 14 à 17°C.

Dimanche, à l’arrière de cette zone de pluie, on retrouvera un temps un peu plus calme, maxima de 13 à 16°C et alternance d’éclaircies, de passages nuageux et quelques averses.

Les premières prévisions semblent tendre vers un temps plus sec et plus lumineux pour le début de la semaine prochaine.