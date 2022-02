Mercredi 20 août 1980 : Joe Dassin décède à Tahiti

Joseph Ira Dassin voit le jour à New York, le 5 novembre 1938. Petit-fils d'un juif russe émigré aux États-Unis, son père est le célèbre réalisateur de films : Jules Dassin, et sa mère, Béatrice Launer, est violoniste. Toute la famille est de nationalité américaine et c'est en Californie qu’il grandit aux côtés de ses deux sœurs Richelle et Julie. Mais les années de Maccarthysme ont raison de la tranquillité des Dassin qui doivent s’exiler en France. Le jeune homme tombe sous le charme de cette terre d‘accueil. A dix-huit ans, après l’ob­ten­tion de son bacca­lau­réat, il part aux USA étudier à l’université du Michigan où il passe son doctorat en anthropologie. C’est là-bas qu’il commence à composer quelques chansons mais sa nouvelle patrie lui manque. De retour à Paris, il enchaîne les petits boulots tout en enregistrant quelques morceaux qui font un bide.