Merckx, Henin, Diables Rouges : retour sur les mises à l'honneur sur le balcon de la Grand Place

Un Belge qui remporte le Tour de France, un triomphe qui n’avait plus eu lieu depuis 30 ans et le sacre de Sylvère Maes en 1939. Une longue attente levée par un gigantesque Eddy Merckx qui remporte la Grande Boucle avec 18 minutes d’avance sur son plus proche poursuivant. Le retour en Belgique est triomphal et le Cannibale est fêté sur la Grand Place le 21 juillet, jour de fête national, et alors que l’homme allait poser pour la première fois le pied sur la Lune. Mais sur la Grand Place, les nombreux supporters n’ont d’yeux que pour Eddy Merckx.