Merci Poutine, vous nous avez soudés !

Aujourd’hui, il faut faire attention à tout ce que l’on dit ou écrit. A croire que la mode actuelle consiste, surtout, à flinguer les personnes qui osent penser différemment.

C’est donc, avec toutes les précautions oratoires et beaucoup de modestie que j’entame cette chronique, pour vous dire qu’au-delà des malheurs du peuple ukrainien, peuple avec lequel nous sommes solidaires, les derniers jours sont paradoxalement plutôt porteurs d’espoir. C’est étonnant, mais en à peine 3 jours, nous avons assisté à des revirements majeurs.

D’abord, si l’Europe et les Etats-Unis ont décidé de ne pas envoyer de troupes en Ukraine, ces deux grandes puissances ne sont pas restées les bras croisés et se sont lancées dans une guerre financière sans précédent sur le plan historique. En excluant les banques russes de la messagerie financière Swift et en décidant de geler les avoirs étrangers de la banque centrale russe, les Européens (qu’on disait "lâches" ou "hypocrites") ont montré qu’ils sont capables de lancer une guerre financière 2.0 avec une belle efficacité. La preuve, le rouble a encore chuté de 16% ce lundi (les taux d’intérêt en Russie sont passés de 9% à… 20% ce lundi matin). Autant dire que c’est un taux qui étrangle n’importe quelle économie !

Quant aux marchés financiers, c’est encore plus simple, ils estiment aujourd’hui, que la Russie a une chance sur deux de faire défaut sur sa dette publique. C’est donc la faillite de l’Etat russe que l’Europe est en train d’organiser sous nos yeux en moins de 3 jours top chrono ! C’est, disons-le, historique…