"Merci patron" des Charlots, une chanson communiste sur l'humour des fils d'ouvriers…

" Merci patron " des Charlots, gros tube de 1972, est une chanson humoristique dans une veine vaguement bordélique dont les Charlots s’étaient faits une spécialité. Les Charlots, c’étaient un peu les trublions hippies de la France de Pompidou, rassemblés autour de deux personnalités fortes : Gérard Rinaldi et Luis Rego qui signaient à peu près toutes leurs chansons dont " Merci patron " qui, dans les années 70, est devenue un hymne chez les syndicalistes, dans les manifs et durant les grèves…

" Quand on arrive à l´usine. La gaité nous illumine. L´idée de faire nos huit heures. Nous remplit tous de bonheur. D´humeur égale et joyeuse. Nous courons vers la pointeuse

Le temps d´enfiler nos bleus. Et nous voilà tous heureux. "

On entend clairement le ton " fouteur-de-gueule " et ironique utilisé pour décrire les conditions de travail à l’usine au début des années 70. Et on se dit : mais ils sont cons de faire les cons… Alors que c’est pas si con ce qu’ils racontent…

Le texte de " Merci patron " procède par inversion : la douleur du travail à l’usine devient un bonheur – " la gaieté nous illumine ", " nous voilà tous heureux "… En fait, sans le savoir, ils sont en train de décrire les techniques de management et les procédures de ressources humaines que nous connaissons aujourd’hui et qui voudraient que le travailleur soit heureux à son poste. Heureux dans l’entreprise. Heureux dans un environnement qui camoufle la violence symbolique que suppose le travail.

" Merci patron " est une chanson où la fiction a fini par rejoindre la réalité…

Sans le faire exprès, " Merci patron " fait l’apologie absurde du bonheur au travail et de ceux qu’on appelle aujourd’hui – dans certaines sociétés à l’avant-garde du management – les " Chief Happiness Officers ", les responsables du bonheur, les préposés au bonheur. Ceux qui nous permettraient de dire à la hiérarchie et au système : " Merci de me donner ce travail. Merci de m’accepter dans cette entreprise. Merci de me confier ces tâches à remplir. "

D’où le refrain : " Merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas. Un jour Dieu vous le rendra. "

Sans compter que les Charlots évoquent leur milieu social, ils sont tous d’origine prolétaire. Et cette formule " Merci patron " vient du papa maçon de Gérard Rinaldi qui avait fait de cette expression une sorte de gimmick familial. " Merci patron " est donc aussi un hommage au père prolétaire…

D’où ce passage dans la chanson qui s’adresse toujours au patron : " Tout le monde à la maison. Vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange. Et nos chantons vos louanges. "

Toujours ricaneur et caustique : " Quand on pense à tout l´argent. Qu´au fin de mois on vous prend. Nous avons tous un peu honte. D´être aussi près de nos comptes. "

Voilà, " Merci patron " c’est une chanson communiste sur l’humour des fils d’ouvriers… à une époque où le Parti Communiste français est encore très présent dans le paysage et la réalité des travailleurs.

Avec ce désir – ce fantasme ultime – d’inverser les leviers de domination puisqu’ils chantent au patron : " Pour vous prouver notre amour. Nous voulons tous vous offrir. Un peu de notre plaisir. Nous allons changer de rôle. Vous irez limer la tôle. Et nous nous occuperons. De vos ennuis de patron. "

L’expression " Merci patron " a tellement marqué qu’elle a inspiré un film avec Louis de Funès, qui ne s’est jamais fait.

En revanche, en 2016, " Merci patron " a servi de titre au documentaire de François Ruffin sur Bernard Arnault, PDG de LVMH, groupe de luxe dont un des sous-traitants a licencié un couple, père et mère de famille :