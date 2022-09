"Merci Mons": une centaine d’Ukrainiens manifestent dans les rues de la ville

Parti du Square Roosevelt, le cortège est arrivé à la Grand-Place vers 13 heures. Des Ukrainiens, majoritairement des enfants et des femmes, s’étaient donné rendez-vous pour exprimer leur gratitude envers tous ceux qui les ont aidés, depuis leur arrivée en Belgique. Des Belges étaient également présents.

Gloria, élève à l’Athénée Marguerite Bervoets, s’est rapprochée de Viktoria lorsqu’elle est arrivée à l’école, en mars. "Je l’ai vue un peu perdue. Comme je suis inscrite en immersion en anglais, j’ai tenté de l’aider, dans cette langue. Depuis, on est amies, on fait des trucs ensemble". La maman de Viktoria et de sa petite sœur est très reconnaissante pour l’accueil que les écoles ont réservé aux enfants ukrainiens. "Ils étaient tous terrifiés à l’idée d’aller dans une nouvelle école. Je pensais que ça se passerait mal. Mais non ! Ils vont à l’école avec le sourire, ils ont des copains".