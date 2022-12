Merci les Diables! Retour sur les 10 ans de la génération dorée de la Belgique

Marc Wilmots est débarqué après la désillusion galloise. Roberto Martinez est nommé à la tête de l’équipe nationale. Il embarque avec lui Thierry Henry. La composition du staff prouve encore plus que la génération belge a du talent et que le gratin des entraîneurs souhaite travailler, façonner ces talents. Les qualifications pour le Mondial sont une formalité. Les Diables ne croisent plus de grands pays dans leurs matches officiels. Bilan : 9 victoires et un partage en 10 matches. Romelu Lukaku inscrit à lui seul 11 buts dans un groupe où se situe la Grèce, la Bosnie-Herzégovine, l’Estonie, Chypre et Gibraltar.

La Coupe du monde en Russie s’ouvre par 3 victoires pour les Belges. Le Panama (0-3) et la Tunisie (2-5) ne font pas le poids. La victoire face à l’Angleterre sur un but d’Adnan Januzaj donne la 1e place du groupe et promet aux Diables le parcours le plus ardu pour atteindre la finale.

Le Japon se dresse sur le chemin des hommes de Roberto Martinez en 1/8e de finale. Après une première mi-temps équilibrée, c’est la douche froide en début de deuxième période. Haraguchi (48') et Inui (52') font coup sur coup 2-0. Le spectre gallois refait surface et l’on pense de nouveau que la génération dorée va chuter face à un adversaire à sa portée.

C’est sans compter sur une volonté farouche des joueurs belges qui enclenchent un exceptionnel retournement de situation. Jan Vertonghen réduit l’écart à la 69e minute avant que Marouane Fellaini n’égalise (74'). Les arrêts de jeu vont produire un moment magique, que seul le sport peut apporter. A la 94e minute, une relance rapide de Kevin De Bruyne arrive à Thomas Meunier qui centre pour Romelu Lukaku, qui laisse passer le ballon entre ses jambes. Nacer Chadli est derrière et délivre tout un peuple.

9 secondes 94 centièmes, chrono en main : comme sur un 100 m de Usain Bolt. Le temps précis entre le moment où le cuir quitte le gant droit de Thibaut Courtois et, tout au bout de l’action, franchit la ligne du but nippon défendu par Kawashima. La Belgique se qualifie par le chas de l’aiguille mais a su montrer du caractère et remonter une situation bien mal embarquée. Place maintenant au Brésil.