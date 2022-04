Mercedes-Benz ambitionne également pour 2030 que plus de 70% de l'énergie requise pour sa production proviennent de sources renouvelables.

Le constructeur automobile a aussi souligné l'importance de veiller à ce que les droits humains soient respectés tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, et notamment lors de l'extraction et de la production de matières premières comme le cobalt et le lithium.