Mercedes : du naufrage à l'optimisme

Ferrari et Red Bull prennent le large. Russell exploite pleinement les soucis de la concurrence et multiplie les top 5 mais c’est un peu l’arbre qui cache la forêt. Hamilton, 28 points en 4 courses, vit son plus mauvais début de saison depuis 2009. Problème : l'équipe n'arrive pas à travailler sur le problème de rebond en soufflerie, car le phénomène est impossible à reproduire. Durant les essais libres, le team procède par petits ajustements. Mercedes patauge pour régler ses soucis. "On a eu huit années de suite de grand succès Pour continuer, il faut avoir cette période. Mon plan, ce n'est pas une course ou un championnat. Je regarde sur dix ans. Je voudrais avoir une équipe, si on regarde dans dix années, qui a toujours été bien", analysait Wolff.

Espagne, cinquième rendez-vous de la saison, enfin une première éclaircie. Beaucoup moins de rebonds, les évolutions fonctionnent et enfin un sentiment... positif. Au fil des courses, la machine Mercedes prouve qu’elle n’est pas 8 fois championne du monde constructeurs par hasard. "On sait le niveau qu’il faut atteindre pour gagner un championnat du monde. Et nous savons aussi que 90% de la voiture est à même de nous permettre de gagner le championnat. Donc on doit concentrer nos efforts sur les petits éléments qui nécessitent encore des améliorations. Et si nous faisons ça, je suis sûr, nous pouvons revenir dans la bagarre", résumait Andrew Shovlin, ingénieur Mercedes.

Barcelone, bonne base de travail ou faux espoir de renouveau ? Le GP de Bakou apporte à nouveau son lot de rebond extrême...

avec un Hamilton s’extirpant difficilement de sa voiture tant il souffre du dos. Mais à Silverstone l’éclaircie aperçue plus tôt dans la saison se confirme… Hamilton joue devant pour la première fois de la saison. "Je ne m’étais pas encore retrouvé devant cette saison donc c’est un sentiment génial. Je ne pouvais pas croire que j’enchainais ces chronos. On me disait 'tour le plus rapide, tour le plus rapide'. C’était génial, je me demandais si c’était bien réel", souriait le pilote britannique.