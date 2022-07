Mercato : Zinho Vanheusden prêté par l'Inter à l'AZ Alkmaar

Zinho Vanheusden évoluera sous les couleurs de l'AZ Alkmaar pour la saison à venir. Le Belge, propriété de l'Inter Milan, a été annoncé officiellement par le club batave. Il s'agit d'un troisième prêt pour le défenseur après le Standard et Genoa. La saison dernière, il avait découvert la Serie A en portant les couleurs rouges et bleues du club génois. L'aventure avait pris une tournure catastrophique, puisque le club est descendu en Serie B. Il avait disputé 14 rencontres de championnat avant de manquer toute la fin de la saison en raison d'une blessure au genou. L'espoir belge n'est pas épargné par les problèmes physiques : à 22 ans, il a déjà connu deux ruptures des ligaments croisés du genou. Il espère retrouver la santé et le temps de jeu en Eredivisie, championnat qu'il va découvrir.