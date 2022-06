Mercato : Vincent Kompany et Burnley intéressés par deux joueurs du… Standard ?

Un autre Standardman serait également dans les petits papiers de Kompany à Burnley en la personne de Jackson Muleka. Après un début de saison cauchemardesque du côté du Standard l’année dernière, l’attaquant congolais a explosé à Kasimpasa, en Turquie, inscrivant 12 buts et délivrant 5 passes décisives en l’espace de 14 rencontres. De quoi attirer l’intérêt de plusieurs clubs européens dont plusieurs cadors turcs (Galatasaray, Besiktas, Trabzonspor) et désormais… le Burnley d’un Vincent Kompany qui a toujours apprécié le joueur.

Des négociations seraient déjà en cours entre le club anglais pensionnaire de division 2 et le Standard. Les Clarets auraient proposé 3 millions d’euros au Matricule 16 pour Muleka (le Standard devra reverser 50% au TP Mazembe) et mettraient 800 000 € de plus sur la table pour attirer Bastien. Suffisant pour convaincre les dirigeants liégeois ?