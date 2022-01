Mercato - Un autre attaquant quitte Charleroi : Chris Bédia rejoint la Suisse

Arrivé au Sporting de Charleroi en juillet 2016, Chris Bédia a définitivement quitté les Zèbres. L'attaquant franco-ivoirien de 25 ans a rejoint la Suisse et le Servette FC, où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024.

Bedia, prêté successivement à Zulte Waregem, Troyes et Sochaux entre 2018 et 2021, aura malgré tout disputé 85 matchs sous les couleurs des Zèbres, compilant 9 buts et 5 passes décisives. Cette saison, il a dû se contenter d'une place en sortie de banc dans l'effectif d'Edward Still mais n'a plus joué depuis fin octobre 2021.