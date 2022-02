Mercato : Tielemans, en fin de contrat en 2023, intéresse de nombreux clubs

En fin de contrat en 2023, Youri Tielemans pourrait bien quitter Leicester cet été. C’est du moins ce qu’annonce Fabrizio Romano, célèbre journaliste souvent au courant avant tout le monde des rumeurs de transferts.

Partira ? Partira pas ? En fin de contrat en 2023 et alors qu’il refuse pour le moment de prolonger son contrat, Youri Tielemans pourrait tenter sa chance dans un autre club cet été. Evalué à 55 millions d’euros sur Transfermarkt, il faudra cependant sortir le chéquier.

"On parle d’un milieu de terrain de qualité, l’un des meilleurs à son poste avec un gros potentiel et qui est apprécié par beaucoup de clubs. Je vous avais déjà dit de noter son nom en septembre car il serait l’une des stars du mercato 2022", explique le journaliste toujours bien informé Fabrizio Romano dans sa vidéo.

Et d’ajouter : "On approche de la date et Tielemans devrait animer le mercato. Il a décidé de ne pas prolonger à Leicester, c’est donc l’opportunité de retirer un peu d’argents pour son club. Beaucoup de clubs sont intéressés. D’Angleterre à l’Espagne, la course est ouverte pour signer le joueur."

A moins d’un an de la Coupe du monde au Qatar, Tielemans prendra-t-il le risque d’aller voir ailleurs alors qu’il est un des leaders à Leicester ? Réponse d’ici l’été prochain.