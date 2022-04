Mercato : Tessa Wullaert a eu des contacts avec le Real Madrid et l'Atletico

L’attaquante apprécie le championnat espagnol et souhaiterait relever un nouveau défi : "Je me dis toujours que je vais jouer en Espagne parce que le championnat grandit et le niveau aussi. Le Barça et le Real Madrid sont de très bonnes équipes" explique-t-elle au quotidien AS.

Son objectif est clair : disputer la Ligue des Champions. Que ce soit l’Altetico Madrid ou bien le Real Madrid, les deux équipes sont à la lutte pour se qualifier pour la prochaine édition : "Je connais le niveau de la compétition et je sais que j’ai la qualité pour y jouer aussi. J’espère pouvoir le gagner un jour."

Après avoir passé deux saisons à Anderlecht, Tessa Wullaert devrait très bientôt quitter le championnat belge. A un an de la fin de son contrat, l’attaquante passée par le Standard de Liège, Manchester City ou encore Wolfsburg possède des envies d’ailleurs. Avant de prendre une décision, la joueuse souhaiterait certainement remporter un autre trophée : la coupe de Belgique. La finale se déroulera le 14 mai à 18h00. Anderlecht y affrontera le Standard de Liège, l’ancien club de Tessa Wullaert.