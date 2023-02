Mercato réussi, Ronaldo dehors, discipline de fer : les raisons du succès d’Erik ten Hag à Manchester United

Erik ten Hag est bel et bien le boss d’Old Trafford. Ses choix ont été payants alors que certains étaient osés comme la mise à l’écart de Ronaldo ou celle sur le banc de Harry Maguire, capitaine du club depuis un petit temps. Pour éviter toute jalousie à l’avenir, le Néerlandais a même instauré un salary cap au club, personne ne fera exception. Entraîneur de Manchester United à atteindre le plus rapidement la barre des 20 victoires (en 27 rencontres), ten Hag fait l’unanimité désormais. En remportant la League Cup, le premier trophée des Red Devils depuis 2017, le manager s’est offert une vitrine supplémentaire pour démontrer l’intelligence de son projet.

"Ce titre démontre qu’on se trouve sur le bon chemin, dans la bonne direction. C’est seulement une coupe, on se trouve encore en février, mais cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Cela doit être une motivation pour continuer sur cette lancée. On a le droit d’être heureux pendant 24 heures, mais pas satisfait. Je pense que cela nous inspire beaucoup et que nous avons davantage confiance en nos capacités. Nous n’en sommes qu’au début du processus de retour de Manchester United à sa place, c’est-à-dire gagner des trophées. C’est seulement le premier", a déclaré ten Hag en conférence de presse après le succès face à Newcastle.

Au vu de l’évolution de la situation, difficile de lui donner tord. Troisième de Premier League à sept points d’Arsenal, les Mancuniens sont en embuscade si les Gunners flanchent. En huitièmes de finale de l’Europa League et de la FA Cup, Manchester a (presque) déjà réussi sa saison et peut donc voir l’avenir à court et moyen terme, avec beaucoup d’enthousiasme. La déprime ambiante depuis le départ d’Alex Ferguson semble loin désormais alors que le club historique semble de plus en plus proche d’un retour parmi les cadors européens. Un grand club ne meurt jamais, dit-on parfois. Cela n’a jamais semblé aussi vrai au Théâtre des Rêves.