Mercato politique : le conseiller provincial Pierre Pinte quitte le MR et rejoint DéFI

A un an des élections législatives, fédérales et européennes, DéFI renforce ses troupes en Brabant wallon. L’ancien échevin tubizien Pierre Pinte, toujours conseiller provincial, a décidé de quitter le MR pour rejoindre le parti amarante.

"Ma motivation est idéologique, explique-t-il. Ma volonté était de trouver un environnement avec des partenaires qui acceptent de réfléchir à des idées nouvelles pour répondre aux grands défis de notre société. Et j’ai pu trouver ici un environnement dans lequel on peut être audacieux, créatif, et sortir un peu du giron classique d’une droite néoconservatrice à l’anglo-saxonne et d’une gauche de plus en plus à gauche, qui probablement se bolchevise un peu pour poursuivre le PTB ou pour le devancer."

"On est très honoré de son arrivée, se réjouit François De Smet, président de DéFI. D’autant que DéFI ne débauche pas, nous n’allons pas chercher les gens, nous ne donnons pas de coups de fil. Par contre, quand on s’intéresse à nous, grâce à nos idées, nous écoutons, nous discutons, nous vérifions s’il y a une forme de sincérité et d’adhésion. On a été assez vite séduit par son caractère, son humour, son engagement assez spontané vers les valeurs qui nous portent, singulièrement le combat des francophones, la laïcité politique et une forme de libéralisme qu’il ne trouve manifestement plus au MR qui se conservatise un peu trop pour lui. Le contact a été bon et je trouve que c’est un renfort de poids. On en a besoin en Brabant wallon et ça prouve qu’il y a une dynamique de DéFI en Brabant wallon qui est extrêmement intéressante."