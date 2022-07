Mercato : Orel Mangala tout proche de rejoindre la Premier League

Le milieu défensif international belge du VFB Stuttgart Orel Mangala serait en passe de s’engager avec le club de Nottingham Forest, promu en Premier League.

D’après les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Mangala devrait quitter son club de Stuttgart, avec lequel il a frôlé les barrages de la relégation en deuxième division à la faveur de la différence de buts (le club était à égalité de points avec le 16e du classement, le Hertha Berlin).

Le Diable Rouge (2 sélections) passé par les catégories de jeunes d’Anderlecht et du Borussia Dortmund devrait s’engager à Nottingham, moyennant une indemnité de transfert de 12,75 millions de livres sterling (un peu plus de 15 millions d’euros). À cette somme pourraient s’ajouter des bonus entre 3 et 4 millions de livres supplémentaires. Le VFB Stuttgart pourrait aussi toucher entre 12 et 14% du montant d’une future vente du joueur.