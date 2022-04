Mercato : OHL offre un contrat jeune défenseur Milan Taildeman

Le club de Oud-Heverlee Louvain a offert un premier contrat pro au défenseur Milan Taildeman, 20 ans, qui s’est lié jusqu’en juin 2024, a annoncé samedi le club de Jupiler Pro League.

Milan Taildeman est un arrière gauche, mais il peut également évoluer sur le côté droit de la défense et dans le milieu de terrain. Il a participé en début de saison au stage avec le noyau A et a été intégré à deux reprises dans la sélection du coach Marc Brys en cours de saison. Il se remet actuellement d’une blessure à l’aine.

"J’ai joué à l’OH Leuven toute ma vie et je suis fier de signer mon premier contrat professionnel avec le club de mon cœur", a déclaré le joueur sur le site du club. De son côté, le directeur technique Wim De Corte, a expliqué : "Nous attachons une grande importance à l’académie des jeunes. Nous voulons donc faire monter nos meilleurs jeunes joueurs dans l’équipe A. En signant Milan, nous exprimons notre confiance en lui et lui donnons le temps de se développer".

OHL a terminé le championnat à la 11ème place du classement et ne s’est pas qualifié pour les playoffs.