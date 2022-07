Mercato officiel : le FC Barcelone mise sur l'ailier brésilien Raphinha

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone a misé gros pour attirer l'ailier international brésilien Raphinha, ancien joueur de Rennes, en provenance du club anglais de Leeds, a annoncé mercredi le Barça.

Le montant et la durée du contrat n'ont pas été dévoilés par les deux clubs, mais selon la presse espagnole Raphinha s'est engagé pour cinq saisons, jusqu'en juin 2027, pour 55 M EUR et 15 M EUR de bonus éventuels, en fonction des performances du club et du joueur, soit environ 70 M d'EUR au total.

"Le FC Barcelone et Leeds United ont trouvé un accord de principe pour le transfert de (...) Raphinha, en attendant sa visite médicale", a écrit le Barça dans un communiqué.

Raphinha était encore sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club anglais de Leeds, qu'il avait rejoint pour 18 M EUR en 2020 en provenance de Rennes.

En proie à d'importantes dettes il y a quelques mois (plus d'un milliard d'euros à long terme), le FC Barcelone a cédé fin juin 10% de ses droits audiovisuels à la société américaine Sixth Street pour les 25 prochaines années en échange d'environ 207,5 M EUR, et est sur le point de céder 15 autres pour cent pour 330 M EUR en plus selon la presse catalane.

Une entrée d'argent bienvenue, qui doit permettre au club blaugrana de se renforcer lors du mercato.